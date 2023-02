Assessor de deputada acusado de violência doméstica é exonerado e se defende

Caso foi parar na polícia e ganhou grande repercussão nas redes sociais após postagem de outra ex-companheira do acusado

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A deputada estadual Aldilene Sousa (PDT) anunciou, nesta quarta-feira (15), a exoneração de um assessor acusado de violência doméstica contra a ex-companheira e a atual. A portaria de exoneração de Edson Martins Sales foi publicada ontem (14). Ele também sua versão do que ocorreu.

Edson Sales ocupava o cargo de assistente parlamentar. As denúncias estão sendo feitas em redes sociais pela ex-companheira dele, que registrou boletim de ocorrência pelo mesmo crime, em 2017.

Neste caso mais antigo, Edson foi acusado de ter lesionado o braço e a cabeça da ex-companheira, que na época estava grávida de 4 meses. O Portal SelesNafes.Com apurou que essa ocorrência não gerou um processo criminal porque foi tratada apenas no âmbito da delegacia de polícia, já que Edson também registrou boletim de agressão.

Cinco anos depois, no último dia 12, a atual companheira de Edson Sales registrou boletim de ocorrência contra ele também por violência doméstica. As agressões teriam ocorrido na residência do casal, no Bairro Jesus de Nazaré, região central de Macapá, às 5h da manhã do domingo.

Procurado pelo Portal SelesNafes.Com, o agora ex-assessor afirmou que as agressões foram mútuas, e teriam sido provocadas por ciúmes e histórias de traição.

“Depois disso, ela disse que estava disposta a colocar uma pedra em cima de tudo, pra gente ficar de boa. Eu disse que não estava seguro, pois chegamos ao extremo (vias de fato). Quando foi à noite, também no domingo, chegamos sair, fomos no Bar do Vila, tomamos tacacá…”, comentou ele.

Edson Sales alegou que após a tentativa de reatar o relacionamento, eles decidiram se separar. Na segunda-feira (13), a companheira registrou boletim de ocorrência, gesto também repetido por ele, que admite não ter feito exame de corpo de delito.

“Mas mostrei aos policiais as marcas na delegacia”, acrescentou. A companheira de Edson Sales ainda não retornou ligações e mensagens enviadas pelo portal. Se ela enviar informações, serão acrescentadas neste texto.

A deputada estadual Aldilene Sousa divulgou uma nota onde comunica a exoneração e afirma que a luta contra a violência doméstica é uma das bandeiras de seu mandato. Sobre a demissão, Sales disse: “entendo os motivos da minha ex chefe, porque de fato é uma acusação muito grave e teve muita repercussão. Inclusive, vários boatos estão rolando agora sobre coisas que eu não fiz. Já rolou até que eu tinha sido preso. Fora ameaças de morte e publicações em blogs sensacionalistas que postaram até memes usando minha imagem, me expondo ao ridículo. Isso tudo tá sendo acompanhado de perto”.

Abaixo, a nota da deputada Aldilene Sousa.