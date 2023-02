Ataques de facções deixam 5 mortos em uma noite

Os tiroteios ocorreram quase no mesmo horário, em bairros distintos de Macapá.

Atualizado às 14h20

Por OLHO DE BOTO

Ataques ordenados por organizações criminosas deixaram 5 mortos e 1 ferido na noite desta sexta-feira (17), em Macapá. Os tiroteios ocorreram quase no mesmo horário, em bairros distintos da capital amapaense.

Somente na zona sul, três homicídios foram registrados. O primeiro a morrer foi o motorista de aplicativo Arlan da Silva Araújo, de 22 anos. Ele havia acabado de estacionar seu carro pra deixar um passageiro na 18ª Avenida do Bairro Congós, quando foi baleado por uma dupla que estava numa motocicleta preta.

O passageiro também foi atingido. Ele foi levado ao Hospital de Emergência e prossegue internado. Os bandidos fugiram e não foram identificados.

Ainda na zona sul, no Bairro Novo Buritizal, três homens foram atacados a tiros por criminosos que desceram de um carro de passeio, modelo Renault Kwid, na Rua Reinaldo Damasceno. As vítimas, todas parentes, conversavam em frente a uma casa quando foram surpreendidas.

Mário Barriga, de 30 anos, e Joaquim dos Santos Filho, de 65 anos, foram socorridos ao HE, mas não resistiram. Na manhã deste sábado, a terceira vítima, Alfredo Carvalho Barbosa, também não resistiu.

Joaquim era funcionário público, servidor da Universidade Federal do Amapá (Unifap). Segundo a polícia, ele era inocente.

Testemunhas anotaram a placa do Kwid e repassaram à polícia. Minutos depois, uma equipe do 6º Batalhão da PM do Amapá localizou o veículo e o motorista no Bairro Pacoval.

De acordo com o sargento Sérgio Cruz, responsável pela ocorrência, o motorista de aplicativo informou que foi coagido a transportar três criminosos envolvidos nas execuções no Bairro Novo.

Em seguida, os policiais foram até uma lavagem, no Bairro Beirol, onde encontraram um carro modelo Corolla, bege, que também seria utilizado nas execuções, mas, por um problema mecânico, havia ficado na lavagem.

Dentro do veículo, foram encontradas uma arma de fogo e porções de drogas. O responsável pelo Corolla contou que tinha sido contratado por uma facção. Ele também foi preso.

De acordo com o delegado Dante Ferreira, o motorista de aplicativo relatou que, após as execuções no Novo Buritizal, foi obrigado a deixar um dos criminosos na 10ª Avenida do Congós, e outros dois desceram no Bairro Zerão, mas não informou endereços e nem nomes dos atiradores. O motorista foi liberado após os esclarecimentos e agora figura como testemunha no caso.

No Bairro Ipê, zona norte, Harison Daniel da Silva, de 20 anos, foi executado com vários tiros de pistola por três homens que estavam num carro modelo Gol, vermelho. O crime ocorreu por volta de 21h, na Rua Minha Cidade, no conjunto Mestre Oscar.

As Polícias Civil e Militar estiveram no local, porém, os atiradores não foram localizados e nem identificados.