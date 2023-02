Atirador abre porta de carro de aplicativo e executa passageiro com vários tiros

Crime ocorreu no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O passageiro de um carro de aplicativo foi executado com vários tiros de pistola ponto 40 dentro do veículo, na tarde desta quarta-feira (28), no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá. O crime ocorreu na Rua Marabaixo, por volta de 15h30.

Ricardo dos Santos valente, de 32 anos, tinha passagens pelos crimes de furto e roubo. Ele estava em regime aberto domiciliar.

O delegado Wellington Ferraz, titular da Delegacia de Homicídios, faz diligências em busca de provas que possam identificar o atirador, que fugiu numa motocicleta de cor preta sem ser reconhecido. Ferraz confirmou que a vítima pertencia a uma organização criminosa.

“A vítima integrava uma organização criminosa intitulada APS, então provavelmente foi o grupo rival o responsável pela execução”, comentou o delegado.

Militares do 2º Batalhão da PM do Amapá apuraram que Ricardo tinha acabado de entrar e sentar no banco traseiro do veículo modelo Onix, que nem chegou a dar a partida, pois o criminoso surgiu rapidamente pela lateral direita do Onix, abriu a porta do automóvel, que possui películas escuras, e começou a disparar. O motorista não foi ferido.

Ferraz acredita que o crime esteja relacionado com a guerra entre organizações criminosas.