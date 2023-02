Atirador em bicicleta mata detento em regime semiaberto com tiros na cabeça

Crime ocorreu no Bairro do Ipê, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um detento que estava no regime semiaberto foi morto a tiros no começo da tarde desta segunda-feira (20). O crime ocorreu por volta de 12hh Avenida Aquariquara, no Bairro Ipê, na zona norte de Macapá.

De acordo com relatório de ocorrência do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), testemunhas disseram à polícia que a vítima caminhava pela via quando foi surpreendida por um homem que estava em uma bicicleta.

O assassino se aproximou e efetuou vários disparos na cabeça Jailton Palheta Miranda, de 29 anos. O Samu confirmou o óbito no local.

Segundo o sistema prisional, a vítima estava no regime semiaberto. Ele cumpria pena por crime de roubo.

Militares do 2º Batalhão da PM do Amapá ainda fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado.