Atirador mata homem e foge em motocicleta

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 23 anos foi morto com um único tiro no peito na noite desta quarta-feira (22), numa região periférica do Bairro Provedor, em Santana, município distante a 17 km de Macapá. O crime ocorreu por volta de 20h, na Travessa 23.

Quando os militares do 4º Batalhão da PM do Amapá chegaram ao local, Marlon Carvalho Alves, o Marlonzinho, já havia sido levado por parentes ao hospital da cidade, onde o óbito foi logo confirmado.

As poucas informações repassadas por testemunhas dificultaram o trabalho da polícia, que apenas soube que o atirador fugiu numa motocicleta sem ser reconhecido.

A motivação da execução ainda é desconhecida. Agora, os investigadores da 1ª DP buscam identificar e prender o autor do disparo.