Bons pais têm bons filhos? Nem sempre

Bom dia! A máxima “Os liderados seguem seus líderes” nem sempre é uma realidade. A forma como seus pais lideram seus lares pode influenciar no futuro dos filhos. Pode. Como um empresário lidera seus empregados, também pode influenciar seus trabalhadores. Mas nenhuma influência é determinante porque no final das contas a escolha é de cada um. Em II Crônicas 27 vemos a história do Rei Jotão, nome que significa “O Senhor é perfeito”. Apesar de fazer o que era reto e ser um bom líder, o povo continuava na prática do mal. Na trama da nossa vida, nossos os principais roteiristas. Tenha um feliz sábado.