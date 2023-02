Caldeirão do Pavão encerra a folia em Macapá

Festa comemora 32 anos de existência. Este ano, o bloco volta às ruas do Bairro Jesus de Nazaré.

Por ANDRÉ ZUMBI

Logo mais, às 16h desta quarta-feira (22), tem a volta do Caldeirão do Pavão, tradicional bloco de carnaval do Bairro Jesus de Nazaré, região central de Macapá, que há 32 anos fecha as comemorações carnavalescas da cidade na quarta-feira de cinzas. Cinco panelões de caldo estão sendo preparados para servir os foliões.

A festa na ressaca de carnaval começou na folia de 1991, quando o marabaixeiro Mestre Pavão teve a ideia de continuar a festa da terça-feira gorda por causa do aniversário de um dos seus irmãos, que naquele ano, caiu justamente na quarta-feira de cinzas.

“Como eles tinham vindo da Banda e ainda estavam bebendo, fizeram um caldo, pegaram as caixas de marabaixo e as panelas e foram pra rua. Daí que nasceu o Caldeirão do Pavão”, lembrou Mônica Ramos, filha do Mestre Pavão.

Há dois anos, por causa da pandemia de covid-19, a festa aconteceu de forma tímida, apenas para familiares. Mas este ano, segundo a organizadora, será diferente.

“Vamos dar a volta no quarteirão”, garantiu Mônica.

O caldo está sendo preparado por 10 pessoas que ajudam no corte da carne, dos legumes e temperos. A Prefeitura de Macapá fez a doação de um boi e garantiu o pagamento das atrações musicais.

Já Secretaria de Cultura do Estado (Secult) por meio da emenda parlamentar do Senador Davi (UB), garantiu o restante da estrutura que será usada na festa.

A saída do bloco acontece as 17h em frente ao barracão do Pavão que fica localizado na Avenida José Tupinambá.