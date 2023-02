Caminhões são desatolados, mas transtornos com lama continuam na BR-210

Dois caminhões estavam atolados no km-146, nas imediações de Porto Grande desde a madrugada de quarta-feira (1). Uma fila de veículos havia se formado.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ ZUMBI

Após várias horas de trânsito parado e filas de veículos formadas na pista, os dois caminhões que estavam atolados km-146 da BR-210 desde a madrugada de quarta-feira (1), na altura do município de Porto Grande, foram desatolados e o fluxo voltou a fluir. A informação é da Policia Rodoviária Federal (PRF)

Contudo, os transtornos causados pela lama ainda devem dar dor de cabeça para os motoristas, por causa da previsão de fortes chuvas na região novamente.

Ontem (2), com os atoleiros que se formaram na pista, apenas veículos de passeio podiam passar, mas com muita dificuldade.

Segundo a PRF, o trecho passou por intervenções feitas por uma empresa, terceirizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que jogou uma camada de terra e a compactou. Mas, a solução é temporária.

“Acredita-se que isso não vai resolver se não for feito um trabalho mais aprofundado. Há uma tratativa da empresa com o Dnit para fazer o trabalho mais consubstancial. Sem isso, logo, logo deve voltar (o atoleiro). Então, paliativamente está resolvido, mas acreditamos que em breve essa situação, com as chuvas perdurando, logo vai voltar a ter atoleiros. Estamos monitorando”, informou o chefe de operações da PRF do Amapá, Francimuller Nascimento.

A previsão do tempo aponta para chuvas na região durante esta sexta-feira (3), conforme boletim meteorológico do Núcleo de Hidrometereologia e Energias Renováveis (NHMET).