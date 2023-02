Carro atropela ciclista e bicicleta vai parar em cima de árvore

O acidente aconteceu no Bairro Congós, na zona sul de Macapá. Motorista do carro se recusou a fazer teste do etilômetro.

Por ANDRÉ ZUMBI

Um ciclista foi atropelado no domingo (19), na Rua Claudomiro de Moraes, no Bairro Congós, zona sul de Macapá. Com a violência do impacto a bicicleta foi parar em cima de uma árvore no canteiro central da via.

O momento do acidente foi registrado por uma câmera de uma residência próximo do local. Com o impacto, o corpo do ciclista, Carlos Alberto Correa Barbosa, foi arremessado para longe, enquanto a bicicleta ficou pendurada na mesma árvore onde o carro que o atropelou parou.

O motorista era Gabriel Marques de Sousa de idade não informada, que se recusou a fazer o teste do etilômetro, de acordo com relatório de ocorrência do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes).

Após atendimento no Hospital de Emergência de Macapá (HE), ele foi conduzido até a delegacia onde prestou depoimento. Já o ciclista permanece internado e não há informações sobre seu estado de saúde.