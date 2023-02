Casa Macapá abre em abril para moradores

Emenda do senador Randolfe e deputado Acácio garantiu a entrada da casa própria.

Da REDAÇÃO

Famílias beneficiadas pelo Programa Casa Macapá foram conferir como está o andamento das obras que abrirão 300 unidades habitacionais na capital amapaense com entrada paga pelo programa.

Elas estiveram acompanhadas do senador Randolfe Rodrigues, que destinou recurso de emenda parlamentar para garantir a entrada de R$ 30 mil no financiamento para compra da casa própria.

A visita no empreendimento habitacional, que entrou em fase de conclusão, ocorreu na quinta-feira (23). A previsão é que ainda no mês de abril os moradores possam ocupar as casas.

O Programa Casa Macapá é executado pela Prefeitura de Macapá, com emenda parlamentar destinada pelo senador Randolfe e deputado federal Acácio Favacho, num valor total R$ 10 milhões. Ao todo, 300 famílias serão atendidas, 150 estão em processo de contratação.

Cleudilene Cantão é estoquista e uma das felizardas que já garantiu a casa própria. Vivendo em um local alugado, ela conta os dias para ter seu próprio lar.

“Eu tô muito feliz, nem acreditei quando vi que tudo tava dando certo. Vou ter a minha casa e o valor do financiamento cabe no meu orçamento”, explicou.

Ana Maria só tem 18 anos e já vai ser dona da sua casa, graças ao programa.

“Eu não estava acreditando que era verdade. O programa pagou a entrada e agora vou poder arcar com as parcelas. Tô realizando meu sonho muito antes do que imaginava”, disse a estudante de engenharia.