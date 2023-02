Cassino online é um investimento lucrativo?

“A casa sempre ganha” é uma frase conhecida sobre casino, seja ele online ou em terra. Entretanto, o que é preciso para ter sucesso nesse setor? Veja aqui!

Quem nunca ouviu falar do velho ditado de que “a casa sempre ganha”? As apostas e jogos de azar são tão populares por sua imprevisibilidade que essa frase clássica retrata a crença de que criar um casino online é um dos melhores, mais bem-sucedidos e mais lucrativos negócios que se pode criar. Afinal, para cada grande vitória, existem centenas de perdedores. No entanto, isso não é totalmente correto. Os custos de operação de um casino online, principalmente em termos de marketing e promoção, podem ser absurdamente altos. Como resultado, os casinos na Internet são um excelente investimento para pessoas que sabem como investir.

Atualmente, o setor de jogos de azar online gera bilhões de dólares todos os anos. Graças à crescente popularidade da Internet, o número crescente de indivíduos que adotam dispositivos móveis como a sua principal fonte de entretenimento aumenta diariamente. Com o advento dos jogos de Crash e das diferentes variantes de clássicos, novos jogos, como o https://vulkanvegas.com/pt-pt/category/jetx, surgem diariamente. No entanto, quanto dinheiro os casinos da Internet realmente ganham? Para entender a rentabilidade dos casinos online em comparação com outras empresas é preciso analisar alguns fatores. Por exemplo: a receita, a margem de lucro líquido e o custo de fazer negócios.

Quais são os ganhos dos casinos online?

Antes de criar um casino online, é vital compreender o que são as receitas do cassino. Quando um jogador faz um depósito, a receita do casino não é realizada. Naquele momento, o casino, como um banco, está apenas retendo o dinheiro do jogador. A receita só é realizada quando o jogador perde uma aposta.

O dinheiro investido e perdido pelos jogadores é chamado de “vitória” pelos casinos; o “ganho líquido” é a diferença entre o valor gasto pelos jogadores em apostas perdedoras e o valor pago pelo casino em apostas vencedoras. A vitória líquida é a força vital de um casino. Ele deve pagar todas as despesas operacionais e, ao mesmo tempo, gerar lucros.

Quanto dinheiro é necessário?

Jurisdições variadas cobram taxas diferentes de licenciamento. Por isso, a maioria dos cassinos utiliza licenças de países offshore, como Gibraltar e Curaçao. Estes locais cobram entre US$ 15.000 e US$ 20.000 por ano e têm taxas melhores, além de impostos reduzidos.

Mas as licenças de melhor nível, como a do Reino Unido, também podem ser obtidas com um pagamento de taxa. A diferença é que elas são consideravelmente mais caras, a partir de US$ 40.000 por ano. E, em alguns casos, o casino pode ser obrigado a demonstrar que tem entre $ 100.000 e $ 300.000 disponível em dinheiro. Eles serão utilizados para provar que tem condições de pagar aos jogadores que optam por receber o valor total das suas vitórias.

É fundamental investir em marketing e publicidade

O custo de marketing e publicidade é determinado pela estratégia de crescimento dos cassinos. Alguns podem escolher publicidade patrocinada, que, se feita corretamente, pode ser altamente eficaz para colocar o seu casino no topo dos mecanismos de pesquisa. Outros podem usar táticas de SEO (otimização de mecanismo de pesquisa) para aumentar a classificação do seu site nos mecanismos de pesquisa, resultando em mais visitantes orgânicos.

A maioria dos casinos online usa uma combinação dos dois, pois as campanhas de marketing patrocinado são um excelente método para direcionar tráfego para seu site e atrair novos jogadores. Assim, dependendo das suas abordagens, os especialistas estimam um gasto médio de marketing de US$ 20.000 a US$ 80.000 por mês. Dependendo da área em que está a comercializar o seu casino online, pode levar até um ano para receber qualquer tráfego substancial da pesquisa do Google.

Quais são os riscos de investir em jogos de azar online?

Apesar do seu crescimento contínuo, o setor de jogos e cassinos online ainda enfrenta vários obstáculos. Assim, ao criar uma empresa nesse mercado, é preciso considerar os seguintes riscos:

Regulamentos e leis do país em que planeja atuar: alguns estados e nações proíbem totalmente os cassinos na Internet. Outros têm regras rígidas que são difíceis de seguir. Impostos e outros encargos não devem ser negligenciados. Como certos governos veem a ascensão dos casinos isso como uma oportunidade de arrecadar dinheiro, eles cobram que as empresas de jogos online paguem impostos exorbitantes, prejudicando a rentabilidade do site.

Golpistas e hackers: todo casino precisa fornecer um ambiente seguro para os jogadores. Um único vazamento de dados pode ter resultados desastrosos. Além disso, a empresa também deve ficar atenta a possíveis fraudadores que afirmam operar em nome da sua marca.

Concorrência: muitos investidores estão a tentar entrar no setor de jogos na web, mas a concorrência é severa. Outro obstáculo que exigirá o desenvolvimento de uma abordagem específica da indústria.

Assim, tentar construir um espaço para si mesmo na indústria de cassinos online, assim como apostar nos seus jogos, é uma aposta. De acordo com o Entrepreneur Handbook , uma empresa inglesa especializada na criação de novos negócios, aqueles que querem se tornar donos de casinos online teriam que investir pelo menos um milhão de dólares para ter uma hipótese de sucesso.