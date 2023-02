Clara promete agilidade em atendimentos da Equatorial

Inteligência artificial já está em funcionamento e faz todo o atendimento via WhatsApp.

Por ANDRÉ ZUMBI

Usuários de energia elétrica no Amapá agora têm mais um canal de comunicação com a CEA Equatorial. A Inteligência Artificial Clara promete auxiliar na resolução de problemas com mais comodidade e agilidade.

Interrupção no fornecimento, código de barras para pagamento, consulta de débitos, religação e cadastro de tarifa social para famílias de baixa renda são os principais serviços oferecidos pela I.A da Equatorial.

A Clara já é usada em outros estados onde há atuação da empresa. Segundo a executiva de comunidade e varejo da CEA, Geaneide Vilhena, 70% dos atendimentos já são feitos por meio dos canais digitais da empresa nessas localidades.

Entre os serviços de destaques que a Clara oferece está o cadastro de famílias de baixa renda no programa de tarifa social. A ferramenta promete entregar uma resposta sobre o processo em até quatro dias. Vilhena reforçou que o estado ainda tem uma grande demanda de usuários que podem fazer uso de benefício.

“Temos muitas pessoas que são potenciais clientes. A gente incentiva que essas pessoas busquem o canal e façam seu cadastro. A partir do momento que você tem o CadÚnico [Cadastro Único] atualizado, NIS válido e tem uma unidade consumidora que você pode associar a esse NIS, você pode solicitar o cadastro da tarifa social baixa renda”, destacou Vilhena.

Além de realizar o cadastro, por meio da ferramenta o usuário pode fazer o acompanhamento do processo através do protocolo que é fornecido durante o atendimento pela I.A.

Para acessar a ferramenta, os usuários precisam salvar o número 96 3082-2949 no telefone, que a Clara fará todo o atendimento via WhatsApp.