Clécio apresenta novo secretário de Segurança do Amapá

José Neto (esquerda) é novo titular da Sejusp

Por ANDRÉ ZUMBI

O delegado de Polícia Civil José Rodrigues de Lima Neto vai comandar a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) do Amapá. Ele foi anunciado na manhã desta sexta-feira (17) pelo governador Clécio Luís (Solidariedade) durante a solenidade de inauguração do Sambódromo, na zona sul de Macapá.

Ele entre no lugar do coronel do Corpo de Bombeiros, José Maont’Alverne, que estava interino na pasta.

O novo secretário de segurança falou rapidamente e afirmou que vai trabalhar para implementar mais tecnologia e estratégias específicas no setor e conduzir de forma conjunta as instituições que formam a segurança pública do Estado.

“É o maior desafio da minha vida e pretendo honrar esse convite. Tenho com certeza que, junto com comandantes da Polícia Militar, o delegado Cezar na Delegacia Geral, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros e autarquias, vamos levar a segurança de mais qualidade para a população”, declarou o novo secretário.

José Neto é graduado em Direito pela Universidade Federal de Goiás. É delegado da PC do Amapá desde o ano de 2010. Já comandou delegacias de Santana e Macapá e administrou os Departamentos de Polícia do Interior (DPI) e da Capital (DPC).

Polícia Civil

Ainda na mesma solenidade, o governador também anunciou o nome do delegado Cezar Vieira para ficar à frente da Delegacia Geral de Polícia Civil. Ele entra no lugar do delegado Uberlândio Gomes, que esteve por 8 anos à frente do órgão na gestão do ex-governador e atual ministro da Integração Nacional, Waldez Góes (PDT).

Vieira é graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, onde também foi investigador de Polícia Civil. Em 2010 assumiu como delegado da PC do Amapá, onde foi titular das delegacias de Calçoene, Pracuúba e Tartarugalzinho.

Vieira afirmou que vai dar continuidade no trabalho do delegado Uberlândio e também avançar em outras frentes para potencializar os resultados da instituição. Ele também afirmou que a primeira missão é a segurança no carnaval.

“Temos um plano operacional e vamos atuar para que essa festividade ocorra com dentro da normalidade e garantir a tranquilidade e o direito da população”, resumiu.

O governador também agradeceu aos os ex-gestores dos dois órgãos e disse que havia feito o convite para que eles continuassem na gestão, mas eles alegaram compromissos pessoais e familiares.

“Quero agradecer a do legado Uberlândio e ao coronel Mont’Alvern pela colaboração nesses 48 dias à frente da Delegacia Geral e Sejusp”, resumiu Clécio.