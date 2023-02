Com passageiros no carro, motorista de aplicativo é atacado e morto

Crime ocorreu na noite desta terça-feira (31), no município de Santana, distante a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um motorista de transporte por aplicativo foi executado a tiros por dois criminosos na noite desta terça-feira (31), no município de Santana, distante a 17 km de Macapá. O tiroteio correu na Rua João de Deus, numa área periférica do Bairro Nova União.

Cleuvis dos Santos Furtado, de 31 anos, tinha uma casa que estava em obras nas proximidades onde foi atacado, mas ele teria indo ao local após fechar uma corrida com uma mulher, que estava acompanhada do filho.

O motorista havia ido pegar os passageiros quando tudo aconteceu.

De acordo com testemunhas, a rua estreita e sem saída facilitou a ação criminosa, já com os passageiros dentro do carro, e o motorista manobrando em marcha ré para sair do local, os atiradores surgiram a pé, já com armas em punho.

Cercada, a vítima abandonou o carro e saiu correndo pelos fundos de uma casa, mas foi perseguido e morto com 4 tiros nas costas. Os passageiros conseguiram escapar sem nenhum ferimento.

O corpo só foi encontrado horas depois, numa área alagada e em meio à vegetação, o que dificultou os trabalhos da perícia.

Militares do 4º Batalhão da PM e investigadores da Polícia Civil fizeram diligências pela região, mas os criminosos não foram localizados e nem identificados.

A polícia confirmou que a vítima tinha passagens por tentativa de homicídio. A suspeita é que a execução esteja relacionada à guerra entre organizações criminosa.