Com quem você tem andado?

Acompanhe a análise de II Crônicas 24 que fala sobre as influências que sofremos

Bom dia! Uma corrente filosófica afirma que somos a média de cinco pessoas que nos cercam. É uma regra lógica, que as vezes ignoramos. Em II Crônicas 24, vemos o reinado de Joás influenciado pelas pessoas que ele colocou a seu lado. Ele era apenas uma criança quando subiu ao trono, mas, como estava cercado de pessoas boas, o rei fez o que era reto diante de Deus e prosperou em seu governo. Quando seu principal conselheiro morreu, o sacerdote Joiada, houve um revés nesse comportamento do rei. Veja a análise de hoje e tenha uma ótima quarta-feira (8) com o nosso Senhor Jesus!