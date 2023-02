Com sambódromo liberado, escolas de samba iniciam os ensaios técnicos

Dez agremiações carnavalescas foram divididas de acordo com a ordem de apresentação oficial.

Com apenas poucos detalhes para ser entregue oficialmente, o Sambódromo, na zona sul de Macapá, está liberado para ensaios técnicos das 10 escolas de samba do Amapá. O desfile acontece nos dias 17 e 18 de fevereiro.

A Avenida Ivaldo Veras estará com portões abertos para as agremiações carnavalescas a partir de 20h desta segunda-feira (13). Nesta noite, três escolas treinarão a evolução e a harmonia de alas coreografadas, comissão de frente, recuo de bateria, entre outras manobras planejadas para o dia do desfile a fim de evitar a perda de pontos.

As escolas foram divididas de acordo com a ordem de apresentação oficial para os três dias de ensaios. Cada escola deve simular a passagem pela Avenida Ivaldo Veras, por 1h.

O Governo do Amapá investiu R$ 5,5 milhões na programação do carnaval no estado. O valor é resultado de articulação do senador Davi Alcolumbre (UB), com recursos federais da Cultura e do Turismo. Confira abaixo ordem dos ensaios técnicos:

Segunda (13)

20h às 21h – Embaixada de Samba Cidade de Macapá

21h10 às 22h10 – Império do Povo

22h30 às 23h30 – Império da Zona Norte

Terça (14)

20h às 21h – Emissários da Cegonha

21h10 às 22h10 – Solidariedade

22h30 às 23h30 – Unidos do Buritizal

Quarta (15)

20h às 21h – Boêmios do Laguinho

21h10 às 22h10 – Piratas Estilizados

22h30 às 23h30 – Maracatu da Favela

23H40 à 00H40 – Piratas da Batucada