Comunidade japonesa comemora 70 anos de imigração no Amapá

Programação de homenagens terá oficinas e apresentações culturais no Museu Sacaca, na zona sul de Macapá.

Da REDAÇÃO

Para comemorar os 70 anos da imigração japonesa no Amapá, a comunidade nipônica, com apoio do Estado, preparou uma programação que visa aproximar o amapaense da cultura oriental da Terra do Sol Nascente. A celebração vai ocorrer nos dias 1º e 2 de março, no Museu Sacaca, na zona sul de Macapá.

As atividades incluem oficinas de culinária; dança Bon Odori; Ikebana (arte de arranjos florais); Taiko – que engloba diversos instrumentos tradicionais de percussão; mangás; origamis, demonstração de Yukata (vestimenta tradicional), além de serviço consular itinerante e apresentação de bolsas de estudo no Japão.

Chamado “Semana do Japão no Amapá: 70 anos da Imigração Japonesa”, o evento é realizado pelo Governo do Amapá, Associação Nipo-Brasileira do Estado do Amapá (Anibrap) e Consulado do Japão, em Belém-PA.

No dia 2 de março, uma cerimônia comemorativa marcada para 19h contará, ainda, com a presença do cônsul principal do Japão em Belém, Satoshi Morita, para celebrar e divulgar a cultura da comunidade japonesa no estado.

“Celebrar presença japonesa no Amapá é lembrar que uma história que foi construída com o trabalho de muita gente, vários povos e diversas culturas”, afirmou o secretário de Relações Internacionais e Comércio Exterior, Lucas Abrahao.

O Brasil é o país com a maior população de origem nipônica fora do Japão; são cerca de 2 milhões de japoneses e descendentes, segundo dados da Embaixada do país asiático. No Amapá, foram 29 famílias com 177 pessoas que embarcaram em 1953 no porto japonês de Kobe, rumo ao então Território Federal.

Programação

Quarta-feira, 1º de março

Oficinas de culinária, Bon Odori, Ikebana, Mangá, Origami, Taiko e serviço consultar itinerante

Horário: 15h às 18h

Quinta-feira, 2 de março

Oficinas de dança Odori, Ikebana, Mangá, Origami, Taiko, demonstração de Yukata (vestimenta tradicional japonesa) e serviço consultar itinerante

Horário: 9h às 12h e das 15h às 16h30

Apresentação sobre bolsas de estudo do Governo do Japão (MEXT)

Horário: 18h

Cerimônia comemorativa da Semana do Japão no Amapá e apresentação.

Horário: 19h