Concurso vai escolher slogan da campanha de doação de leite humano

Amapá abraçou a campanha e qualquer pessoa pode participar gratuitamente.

Da REDAÇÃO

O Amapá abraçou a iniciativa da rede global de Bancos de Leite Humano (BLH), que abriu inscrições para o concurso que vai definir o slogan da Campanha Mundial de Doação de Leite Humano de 2023.

Qualquer pessoa pode participar e as sugestões podem ser cadastradas gratuitamente até 24 de fevereiro, às 11h.

O slogan deve conter, no máximo, 80 caracteres. Serão selecionadas as 30 melhores ideias e os finalistas serão submetidos a uma votação popular entre os dias 10 e 17 de março. O vencedor será divulgado no dia 20 de março, às 12h, no portal da rBLH.

Na última edição, o slogan vencedor foi criado no México, o tema foi “Doação de Leite Humano: Gotas de amor para um mundo melhor!”. Neste ano, os finalistas serão submetidos a uma votação popular.

De acordo com a coordenadora do Banco de Leite Humano do Amapá, Darcineyde Alves, essa ação fortifica o envolvimento social com a campanha e conscientiza a população sobre a importância da doação de leite materno.

“É uma forma de divulgar o nosso trabalho e também chamar atenção para a causa, engajando e envolvendo a sociedade com o tema. Quem já precisou, sabe como é difícil esse processo e o quanto a ajuda das mães que possuem excedente de leite materno são essenciais”, ressaltou.