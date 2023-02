Condenado que agrediu mulher em assalto é recapturado

Criminoso foi preso a 10 km da zona norte de Macapá e levado para o Ciosp do Macapaba.

Compartilhamentos

Por Olho de Boto

Policiais da 7ª e 8ª DPs, sob o comando do delegado Leonardo Leite, capturaram um foragido condenado por um roubo ocorrido em 2013, na cidade de Macapá. O mandado de prisão contra Geferson da Luz Monteiro, de 30 anos, foi cumprido nesta quinta-feira (8), na zona norte da capital amapaense.

O criminoso foi localizado no km-10 da BR-210, numa plantação de hortaliças, localizada nas proximidades do posto de fiscalização da Polícia da Rodoviária Federal.

O roubo

De acordo com o inquérito, armado com um terçado, Geferson agrediu uma mulher que transitava em via pública e roubou todo o dinheiro que ela tinha em mãos.

Em 2017, a Justiça anunciou a sentença condenatória e a decisão foi pelo cumprimento da pena no regime semiaberto, mas o detento descumpriu as restrições e não mais retornou ao Iapen depois de um dia de trabalho, passando a ser considerado foragido.