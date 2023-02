Conheça a Morena Tucuju, e as novas coleções e tendências da moda praia

Loja em Macapá especializada em moda praia funciona na Avenida Feliciano Coelho, e promete deixar o guarda-roupas atualizado com o que há de mais novo

Por SELES NAFES

Agora não é mais necessário viajar ou comprar pela internet para encontrar as novas tendências e lançamentos da moda praia feminina e masculina. Abriu em Macapá a Morena Tucuju, loja que surpreende os gostos mais apurados e promete atualizar o guarda-roupas antes de pegar aquela piscina, balneário ou praia.

A Morena Tucuju funciona na Avenida Feliciano Coelho, quase esquina com a Rua Hildemar Maia, no Bairro do Trem.

A ideia foi da empresária Ariana Almeida, que morou durante muitos anos no Nordeste e enxergou em Macapá uma necessidade, especialmente para as mulheres: vestir o que há de novo no mercado.

As coleções da Morena Tucuju são fabricadas em Alagoas e Minas Gerais. A ideia é permitir que o consumidor do Amapá encontre em Macapá as mesmas tendências e coleções que estão sendo lançadas no restante do Brasil.

“As vezes a gente só conhece essas coleções aqui em julho, quando na verdade elas foram lançadas no ano anterior”, explica a empresária.

Para fazer essa diferença, primeiro foi necessário ocupar uma lacuna no comércio do Amapá, onde existem poucas empresas dedicadas exclusivamente a esse segmento da moda.

“Quando morava fora observei que muitas tendências não chegavam aqui no mesmo momento. Era sempre do mesmo, e quando a gente encontrava (no Amapá) era dentro de lojas de departamentos. Por isso decidimos fazer esse diferencial. Quando for lançado, já teremos aqui”, garante.

Na Morena Tucuju é possível encontrar biquínis, sungas, cangas, maiôs, saídas de praia, além de acessórios como bolsas e chapéus. Os biquínis e maiôs são os campeões de venda.

A Morena Tucuju funciona de segunda a sábado, e ainda atende online. Aliás, a história da loja começou exatamente no meio virtual, onde também irá continuar. No Instagram é possível visualizar toda a coleção.

Mais informações: 98137-0124 (WhatsApp) ou clique aqui para visitar o Instagram da Morena Tucuju.