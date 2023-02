Criança é morta por mulher em motocicleta

Segundo informações da PM, a menina estava brincando na frente da casa da mãe quando foi atingida pela moto

Policiais de Oiapoque, cidade a 590 km de Macapá, tentam identificar a mulher que conduzia a motocicleta que atropelou e matou uma menina de apenas 3 anos. A tragédia ocorreu na madrugada desta quarta-feira (22).

De acordo com informações do 12º Batalhão da PM, situado em Oiapoque, o acidente ocorreu por volta da 1h50 no Bairro do Planalto.

Há poucas informações sobre a ocorrência. Ághata Micaelly de Sousa estaria brincando na frente de casa quando foi atropelada por uma motocicleta modelo Bros.

A condutora do veículo não prestou socorro e ainda não foi identificada.

A menina foi levada pela mãe para o Hospital de Emergência de Oiapoque com traumatismo craniano, e acabou não resistindo aos ferimentos.

Nas redes sociais, parentes da criança informaram que a motocicleta era branca, e pediram justiça.