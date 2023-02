Criminoso colostomizado morre ao trocar tiros com policiais do Bope

Crime ocorreu no Bairro do Ipê, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um criminoso de 25 anos, suspeito de participação no ataque a tiros que deixou três mortos na última sexta-feira (17), no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá, foi morto ao atirar contra policiais do Bope do Amapá.

O confronto aconteceu no domingo (19), no Bairro Jardim Felicidade I, na zona norte da capital amapaense.

Kerssy Wisley Santos de Souza tinha passagens pelos crimes de furto, roubo e falsa identidade. Ele usava uma bolsa de colostomia e estava em liberdade condicional, monitorado por tornozeleira eletrônica.

O alto índice de mortos em guerra entre facções numa única noite em Macapá alertou as forças de segurança, que decidiram intensificar o patrulhamento na capital.

Os militares do Grupo de Intervenção Rápido e Ostensivo (Giro) e da Companhia de Choque relataram que patrulhavam a zona norte quando populares denunciaram um Pálio prata com três indivíduos armados, saindo do habitacional Macapaba em direção à Rodovia do Curiaú. A informação era de que eles iriam cometer homicídios na cidade.

De acordo com a PM, um carro com as mesmas características foi avistado na rodovia. Dada a ordem de parada, um dos ocupantes decidiu descer do carro e confrontar os policiais.

No revide, Kerssy foi baleado e caiu morto na Rua Sebastião Queiroz de Alcântara. Contudo, enquanto ele trocava tiros, os outros indivíduos conseguiram fugir no pálio.

A arma utilizada contra os policiais, um revólver calibre 38 , cano longo, foi apresentada ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval.