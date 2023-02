De olho em 2024, Furlan muda equipe para recompor base de apoio

Durante a posse, prefeito de Macapá destacou que indicações são políticas, mas gestores são técnicos

Por SELES NAFES

O prefeito de Macapá, Dr Furlan (sem partido), deu posse nesta quinta-feira (9) a novos gestores municipais, num gesto que marcou o embarque de novos partidos no governo, e que procurou revitalizar alianças que estavam estremecidas após o pleito de 2022. Apesar das indicações serem políticas, o prefeito garantiu que pesou na escolha de nomes o currículo técnico de cada um.

As alterações fortalecem alianças já existentes, como no caso do PSD do senador Lucas Barreto, e revitalizam parcerias desgastadas como é o caso do PSB, do ex-deputado federal Camilo Capiberibe. Além desses dois partidos, foram prestigiados o PTB (Kassyo Ramos), Podemos (Cirilo Fernandes), PL (deputado federal Vinícius Gurgel), Solidariedade (deputado estadual Jack JK), Rede (senador Randolfe Rodrigues), MDB (deputado federal Acácio Favacho) e o PP (ex-deputada Leda Sadala).

As nomeações também produzem outro efeito. Com elas, o prefeito amplia a base de apoio dentro da Câmara Municipal, que passa a ter 20 dos 23 parlamentares da Casa. Ficaram na oposição os vereadores Dudu Tavares (PDT), Claudiomar Rosa (Rede) e Pedro Da Lua (PSC).

Abaixo, como ficaram os partidos dentro do governo Furlan

REDE

Educação

ENDESUR (Liquidante)

PSD

Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento

Secretaria de Meio Ambiente

Secretaria de Gestão

SOLIDARIEDADE

CTMAC

PSB

Secretaria de Habitação e Ordenamento

PL

Secretaria de Vigilância em Saúde

EMTU (liquidante)

PTB

MacapAPREV

PODEMOS

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

MDB

Bioparque

MacapaLuz

IMPROIR

PP

MacapaTur

Veja a lista dos empossados

Leivo Rodrigues dos Santos – presidente da Macapá Previdência (MacapaPrev)

Samuel Lima de Souza – presidente do Bioparque da Amazônia

Leda Maria Sadala Brito- Presidente do Instituto Municipal de Turismo (MacapaTur)

Aluizio da Silva de Carvalho- presidente do Instituto Municipal de Política e Promoção da Igualdade Racial (Improir)

Fernanda Cabral – secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia da Informação

João Henrique Pimentel – secretário Municipal de Mobilização e Participação Popular (Semmopp)

Cleudo Pereira Trindade- subsecretário Municipal de Mobilização e Participação Popular (Semmopp)

João Carlos Alvarenga – Secretário Municipal de Gestão

Carlos Eduardo dos Santos Cantuária- Secretário Extraordinário Municipal de Desenvolvimento Integrado

Franco Souza – secretário Municipal do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Postura Urbana (Semam)

Gilmar Miranda Domingues – secretário Municipal em Vigilância em Saúde (SMVS)

Paula Fernanda Alcântara de Veiga Cabral – subsecretária de Planejamento e Gestão em Obras

Reinaldo Figueira – administrador liquidante da EMTU

Madson Millor- liquidante da Empresa Municipal de Urbanização de Macapá (Urban)

Maria Carolina Monteiro de Almeida- coordenadora de Cidade

Delcio Ferreira Magalhães – secretário Municipal de Habitação e Ordenamento Urbano (Semhou)

