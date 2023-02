Delegado de Oiapoque sofre grave acidente

Acidente teria ocorrido durante uma operação fluvial no Rio Oiapoque, a 590 km de Macapá.

atualizado às 21h

Por SELES NAFES

O popular delegado Charles Corrêa, da Polícia Civil do Amapá, sofreu um grave acidente fluvial na tarde desta terça-feira (7), durante mais uma operação para patrulhar o Rio Oiapoque, a 590 km de Macapá, na fronteira com a Guiana Francesa.

As informações sobre o caso ainda são escassas. O acidente teria ocorrido na parte baixa do rio na volta da comunidade ribeirinha de Taparabú, próximo do Oceano Atântico. As primeiras informações davam conta de que a embarcação em que ele estava, juntamente com uma equipe policial, teria se chocado contra pedras no rio durante uma maré agitada.

Contudo, por volta das 21h, uma fonte da PM que acompanhou todo atendimento informou que na verdade o que ocorreu foi uma pane que causou um tranco na lancha “Flexa Negra”, que pertence à Polícia Civil.

Essa parada brusca jogou os 7 tripulantes para dentro do rio. Eram cinco policiais militares e dois civis. Quem mais se machucou foi o delegado, que se bateu dentro da própria embarcação ao ser arremessado no rio, onde ele chegou a ficar inconsciente.

Corrêa sofreu cortes na cabeça e uma costela está quebrada. Ele foi resgatado e socorrido pela equipe policial, que o levou de volta a Oiapoque para os primeiros atendimentos médicos no hospital da cidade.

Segundo uma fonte ligada à Polícia Civil de Oiapoque, ele ficou de ser transferido para uma unidade de saúde em Macapá para ser submetido a uma tomografia. Apesar das lesões graves, o delegado está consciente e estável.

Popularidade

O delegado Charles Corrêa, de 49 anos, é bastante famoso na fronteira. A popularidade se deve às prisões, apreensões e operações comandadas por ele em Oiapoque, que sempre são divulgadas por ele nas redes sociais. As postagens do delegado costumam ter centenas ou milhares de curtidas e compartilhamentos.

Depois que o reconhecimento rendeu fama e até condecorações, Charles Corrêa passou a ser cortejado por partidos políticos. Com este cenário, ele acabou candidato a deputado federal pelo PL.