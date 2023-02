Deputado do Amapá assume vice-liderança do governo na Câmara

Josenildo Abrantes aceitou convite do presidente Lula

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O deputado federal Josenildo Abrantes (PDT-AP) nem bem tomou posse para o primeiro mandato e já recebeu a primeira grande missão. Escolhido para ser vice-líder do governo na Câmara, ele dividirá com outros parlamentares a difícil tarefa de manter o diálogo entre o Executivo e o Congresso.

Josenildo foi o campeão de votos das eleições de 2022 no Amapá, com mais de 27,1 mil votos. Auditor fiscal do Estado e ex-secretário de Fazenda por oito anos, ele aceitou o convite após reunião com o presidente Lula (PT) e outros deputados da base de apoio.

“Seremos a voz do governo federal no Legislativo. Precisamos reconstruir políticas públicas destruídas pelo governo Bolsonaro e melhorar a vida da nossa gente”, prometeu ele.

A liderança do governo ficou com deputado José Guimarães (PT-CE).