Dificuldade não significa ausência de Deus

Veja a análise de Esdras 5

Bom dia! Depois das intrigas que paralisaram a reconstrução do templo de Jerusalém, as obras foram retomadas 15 anos depois. Apesar de os judeus terem voltado do cativeiro na Babilônia, eles estavam sob o domínio persa e precisavam de autorização para prosseguir com a reconstrução. Houve nova intriga para tentar paralisar a obra, mas Deus estava observando tudo e não estava indiferente. Na hora certa ele agiria. Passar por dificuldades não é sinônimo de ausência de Deus. Tenha um feliz sábado com o nosso Senhor Jesus!