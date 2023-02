Dono do Salão do Eldo morre em acidente

Tragédia ocorreu no início da manhã deste sábado, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O cabeleireiro Eldo Monteiro Duarte, de 41 anos, morreu no início da manhã deste sábado (18), em um grave acidente de trânsito na zona sul de Macapá.

A vítima era bastante conhecida em Macapá, proprietária do Salão do Eldo, localizado na Avenida Feliciano Coelho, no Bairro do Trem, zona sul de Macapá.

De acordo com a polícia, ele seguia em uma motocicleta pela Rodovia Josmar Chaves Pinto, em direção ao Centro, quando uma picape avançou a preferencial da rotatória da Rua Hildemar Maia. Eldo morreu na hora.

O motorista fugiu sem prestar socorro. A picape, provavelmente uma Triton Mitsubishi vermelha, ainda não localizada.