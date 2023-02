Dupla suspeita de assalto morre ao trocar tiros com o Bope em quitinete

Troca de tiros ocorreu numa vila de quartos no Bairro Renascer, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois homens morreram em troca de tiros com o Bope da PM do Amapá na noite desta quinta-feira (9), no Bairro Renascer, na zona norte de Macapá. O confronto ocorreu numa vila de quitinetes localizada na Rua Liberdade, por volta de 19h40.

Os militares chegaram ao local após um roubo ocorrido momentos antes, no qual a vítima havia sido rendida por dois assaltantes armados e obrigada a entregar seu celular e uma motocicleta que utilizava no trabalho.

As características dos ladrões foram repassadas via rádio e, na sequência, os suspeitos foram avistados num veículo semelhante ao roubado, entrando numa vila de quartos.

Na aproximação para a abordagem, os policiais disseram que foram atacados a tiros pela dupla e revidaram. No fim do tiroteio, o Samu confirmou os óbitos de Lucas Eduardo de Vasconcelos e Márcio Ardasse de Souza, de 22 anos.

As armas usadas contra os militares, a motocicleta roubada e duas porções de drogas encontradas durante buscas no local foram entregues no Ciosp do Pacoval.