Efrain e a luta para viver após 3 cirurgias de pulmão

Família da criança, do Amapá, não tem mais como se manter em São Paulo.

Por ANDRÉ ZUMBI

Desde que nasceu, em 2018, o pequeno Efrain da Silva Almeida, de 4 anos, luta para se manter vivo. Com problemas no coração, ele sempre precisou ir a São Paulo em busca de atendimento médico especializado.

Ele tem um irmão gêmeo que nasceu sem problemas de saúde. Efrain precisou ficar internado logo nos primeiros dias de vida. Após um exame no pequeno coração da criança, os médicos descobriram que ele tinha um sopro.

O sopro no coração é um barulhinho diferente que o sangue pode fazer ao passar por estruturas do órgão.

Depois que saiu da maternidade Mãe Luzia em Macapá, onde nasceu, ele passou a ser acompanhado por uma médica local, mas a situação piorou e foi encaminhado às pressas para São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, em 2019.

Lá, os médicos descobriram, após uma bateria de exames, que se tratava de uma anomalia em uma das artérias do órgão.

“A artéria nasceu invertida e foi encharcando o pulmão dele. Não era só um sopro. Ele fez a cirurgia. Quase meu filho morre. O médico deu prazo de 24h para ele reagir. Ele (médico) tinha feito de tudo. Mas Deus é bom e fiel, e meu filho reagiu bem”, contou a mãe do menino, Taiana da Silva Almeida.

Após a cirurgia, Efrain passou mais dois meses no hospital. Para continuar na cidade, eles tiveram que alugar uma casa, porque além dela, o esposo também a acompanhou na viagem. Eles ainda ficaram em São José do Rio Preto até novembro de 2020, totalizando um ano e sete meses.

O casal e a criança retornaram ao hospital paulista em 2022 porque o menino precisava fazer outra cirurgia. Ele foi internado em fevereiro e passou por nova cirurgia, dessa vez para remover um coágulo de sangue dos pulmões e colocar um dreno. Três dias depois, o pesadelo voltou, e ele precisou voltar para a UTI porque um dos rins estava parando e os pulmões se enchendo de líquido.

Na última quinta (16), a situação dele piorou mais ainda. Efrain precisou ser intubado e fez nova cirurgia.

“Ele perdeu muito sangue e foi levado para a sala de cirurgia. Ele não está bem. Meu filho está muito mal”, desabafou a mãe, desesperada.

O pai da criança não conseguiu se empregar na cidade. A última ajuda de custo que eles receberam do Governo do Amapá, através do Programa de Tratamento Fora de Domicílio do Amapá (TFD), segundo Taiana, foi em agosto. Com o dinheiro, alugaram novamente uma casa e pagaram transporte para se locomover na cidade.

A família promoveu uma vaquinha em Macapá. Com a renda, compraram passagens para levar a avó e o irmão gêmeo de Efrain. A avó, assim como pai, se reveza com Taiana nos cuidados do garoto no hospital.

A família está desesperada porque precisa continuar na cidade, mas não tem mais dinheiro para isso. Taiana suplica por ajuda. Para contribuir, as pessoas podem enviar um pix para o CPF 015.646 .152-86, no nome dela.