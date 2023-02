Em festa de Carnaval, dança com ex termina em homicídio

José Luiz, de 37 anos, estava dançando com a ex-mulher do acusado

Por SELES NAFES

Uma simples dança teria sido o motivo de um homicídio durante uma festa de Carnaval no município de Porto Grande, cidade a 105 km de Macapá. O acusado foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (21).

De acordo com as investigações, o crime ocorreu na segunda (20) durante a festa que ocorria em um bar. A vítima foi José Luiz Dias da Silva, de 37 anos, morto com uma facada nas costas.

O acusado, de 26 anos, não teve o nome divulgado. Em depoimento, ele disse que estava sendo provocado pela ex-companheira que dançava com a vítima.

Segundo a polícia, quando a ex-companheira e a vítima se distanciaram o acusado decidiu agir cravando uma faca nas costas de José, que morreu no local.

Hoje, ele se apresentou espontaneamente na delegacia de Porto Grande, acompanhado de um advogado, achando que ia escapar da prisão em flagrante.

“Contudo, já tínhamos a prisão preventiva dele. Ele alegou legítima defesa. O crime está relacionado ao ciúme que ele tinha. Agora o caso será encaminhado para o Ministério Público, que poderá oferecer a ação penal”, explicou o delegado Bruno Braz, que apura o caso.

O acusado será encaminhado para audiência de custódia, que definirá se ele vai responder preso ou em liberdade.