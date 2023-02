Em Macapá, blocos de rua ‘esticam’ o Carnaval até domingo; veja a programação

Iniciativa é de entidades carnavalescas com apoio da prefeitura da capital. Foto: Arquivo/SN

Da Redação

A folia no Amapá ainda está longe de terminar. A partir de hoje (23), 39 blocos de rua desfilam em Macapá no “Circuito Praça do Barão Folia”. A programação só encerrará no domingo (27).

As agremiações estão sendo apoiadas pela prefeitura de Macapá, que organizou banheiros, geradores, iluminação, palco, trio elétrico, sonorização, tendas e telão de LED, e ainda distribuiu R$ 220 mil para os blocos.

Os cheques foram entregues ontem (22) à Federação das Bandas de Fanfarras do Amapá. A ação faz parte do projeto Viva Folia, que visa desenvolver o Carnaval de rua.

“Fomentamos o circuito para os blocos de rua porque o Carnaval é para as pessoas e a população tem que se apropriar dos seus espaços e da cidade. Todas as nossas secretarias estão envolvidas para dar suporte ao ‘Viva a Folia Macapá 2023’, na Praça do Barão, com toda a segurança e estrutura. Fomentar o lazer do nosso povo é também respeito aos nossos munícipes e foliões”, defendeu o prefeito Dr. Furlan.

Os desfiles estão sob responsabilidade do Centro Folia, Agência Beira Rio, Liga Independente dos Blocos do Amapá (Liba) e a Associação dos Blocos Carnavalescos do Amapá (Abloca). A concentração será sempre na Rua São José, seguindo pela Avenida FAB.

Veja a programação:

23 de fevereiro (quinta-feira) – Evento Centro Folia

19h – Baron Folia

19h40 – Fortal

20h20 – Semente na Folia

21h – Fla Macapá

21h40 – Sakarolha

22h20 – Charqueiros

23h – Nana

23h40 – Fefam Folia

00h20 – Eu Sou Crocodilo

1h – Piseiro

24 de fevereiro (sexta-feira) – Carnaval Beira Rio

17h – Bloco Infantil Clubinho

19h – Gingaê

19h40 – Quero Mais Folia

20h30 – Mêlo Banhô

21h10 – Tomaladacá

21h50 – Galo do Meio Dia

22h30 – Crocodilo

23h10 – Odara

23h50 – Tambores Tucujus

00h30 – Rosa na Folia

1h10h – Me Leva

25 de fevereiro (sábado) – Desfile da Liba

19h30 – Bloco Mancha Nedra

20h05 – Rolará

20h40 – Pau Grande

21h15 – Habeas Copos

21h50- Mãe Luzia

22h25 – Pica Pau

23h00 – Metidos na Xexênia

23h30 – Unidos do Cabralzinho

00h10 – KuBalança

00h45 – Bafo da Onça

26 de fevereiro (domingo) – Desfile da Abloca

18h30 – Charangas (convidada)

19h40 – Urubuzada

20h20 – Unidos da Paunela

21h – Tia Fé

21h40 – Gorgia

22h20 – Auê

23h – Beijo

23h40 – Pororoca

00h20 – Açucena