Em mansão na zona sul, operador financeiro de facção é morto em troca de tiros

Luiz, o "Dinheiro", era investigado por ser o braço financeiro de uma das facções em guerra no Amapá

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

O cumprimento de um mandado de busca e apreensão terminou em troca de tiros e com a morte do investigado, quase no fim da tarde de sexta-feira (24), no Bairro Vale Verde, zona sul de Macapá.

De acordo com a PM, policiais do Bope estavam cumprindo mandado de busca contra um investigado por tráfico de drogas e associação criminosa na Travessa Tucumã. O alvo era Luiz Carlos Ferreira da Silva, de 32 anos, o “Luizinho”.

Os policiais afirmaram que ele começou a atirar com a chegada das equipes, sendo atingido e morto durante o revide. O Samu confirmou o óbito ainda no local.

Investigadores informaram ao Portal SelesNafes.Com que Luizinho era uma espécie de operador financeiro de uma facção criminosa. Um dos apelidos dele era “Dinheiro”.

“Era ele quem financiava a compra de armas e alugava carros para a facção atuar na guerra”, comentou um dos investigadores.

A casa onde Luiz morava era de alto padrão. Antes da chegada do Bope, investigadores tinham feito um sobrevoo com drone para entender o desenho da mansão e planejar o cumprimento do mandado.

Ninguém da PM ou do inquérito quis dar maiores detalhes sobre os crimes atribuídos a Luiz Silva, que já teve passagem pelo Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) por tráfico de drogas, crime que resultou em condenação a 17 anos. Recentemente, ele havia sido beneficiado com a prisão domiciliar.