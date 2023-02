Em Santana, folia só termina no próximo sábado, 25

Festa começou no último sábado (18), com direito a dezenas de blocos e até a Escola de Samba Império do Povo

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Após dois anos sem folia, o santanense se recusa a descansar e só vai encerrar o Carnaval de rua no próximo sábado (25). Hoje (21), a programação terá mais 6 agremiações.

Ontem (20), os foliões se divertiram com A Banda, bloco de rua inspirado no irmão mais velho de Macapá. O bloco surgiu de um trabalho de conclusão de curso (TCC), e recebeu apoio dos fundadores do bloco A Banda de Macapá. A concentração dos foliões e bonecos foi na Rua Ubaldo Figueira.

“Eu disse para Savino (A Banda de Macapá) que não tinha dinheiro, e ele me disse que eu não precisaria para criar o bloco, bastava ele estar nas ruas e avenidas que os apoios financeiros apareceriam, e, de fato, foi isso que aconteceu”, disse lembra Magna, a fundadora da versão santanense do maior bloco de rua do Amapá.

Além de A Banda, ontem foi a vez da Escola de Samba Império do Povo passar pelo Corredor da Folia, junto com os blocos Flanáticos/Pororoca, My Love.

Hoje, o corredor da folia recebe os blocos Faraó Kids, Bloco das Piranhas, Uau, Bebo Todas, bloco Faraó/Nabalada e bloco Porto Folia e no sábado, 25, fechando o Carnaval 2023, tem a Pipoca do Povo e uma atração nacional.

A programação é realizada pela prefeitura e Liga dos Blocos de Micareta e Carnaval de Santana, e começou no último sábado (18).

Graças a parcerias, a prefeitura construiu um corredor da folia que, além de camarotes e arquibancadas, possui bares, boates, lanchonetes e restaurantes, movimentando outro segmento econômico importante para a cidade.

“Aproveitamos para ganhar um extra, são momentos como estes, que dá para completar a renda com um valor considerável, que vem justamente no período muito bom, que é o do carnaval. Aproveitamos e trouxemos a família para se divertirem, enquanto ganhamos um dinheirinho vendendo comidas”, disse, Manuel, que montou uma barraca de iguarias junto com a mãe.

“Está tudo muito bonito, e o que chama atenção aqui é a grandiosidade do Carnaval santanense. Forte na cultura, forte no turismo, no entretenimento, na diversão, mas principalmente, na economia. O importante, além do lazer, é gerar oportunidade de negócios e oportunidade de renda para os artistas e empreendedores. Então por isso, Santana festeja o Carnaval com muito sucesso”, avaliou o prefeito Bala Rocha (PP).