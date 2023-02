Veja a análise de Esdras 7

Compartilhamentos

Bom dia! O maestro conduz dezenas de músicos para a entrada deles no momento certo da sinfonia. Assim como um maestro, mesmo em silêncio, Deus não abandona a sua função de comandante. Em Esdras 7, vemos o rei persa Artaxerxes autorizando a continuidade da reconstrução do templo de Jerusalém, e ainda liberando recursos para a obra. O profeta Esdras deixou claro que Deus estava por trás de tudo. Tenha uma ótima segunda-feira (27) com o nosso Senhor Jesus!