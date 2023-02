Energia solar: No Amapá, empresa oferece sistema que permite ter energia mesmo num apagão

Sistema OFF Grid e outros modelos são especialidades da Sol + Sistemas de Energia Solar

Por SELES NAFES

Uma empresa de Macapá especializada em energia solar oferece um sistema que cai como uma luva para o amapaense traumatizado com os apagões. Esse é o Sistema OFF Grid permite ao morador continuar no conforto da modernidade, mesmo sem eletricidade na rede pública de distribuição.

A autossuficiência desse modelo é recomendada para propriedades afastadas dos centros urbanos, mas também pode ser usada por quem mora na cidade.

O diretor da Sol + Sistemas de Energia Solar, Douglas Camelo, que já atua há três anos no mercado, explica que as placas geram energia que fica armazenada numa bateria de lítio do tamanho de um notebook, mas que é capaz de manter funcionando uma central de ar, uma TV, todas as lâmpadas da casa e outros aparelhos por até 12h.

Assim como outras empresas que já operam no mercado do Amapá, a Sol também instala o ON Grid (sistema que gera de créditos de energia com a Equatorial), mas também oferece outros três sistemas.

O diretor da Sol conversou com o Portal SelesNafes.Com sobre sistemas disponíveis para o consumidor, financiamentos e o mito da temida “taxa do sol”, cobrança criada pelo governo federal no ano passado, e que entrou em vigor no último dia 6 de janeiro.

Ainda compensa instalar energia solar com essa taxa do sol?

Com certeza compensa, a partir de um consumo de R$ 300 por mês.

O que é a taxa do sol?

É a taxa pelo armazenamento de créditos. Antigamente, você contratava 1 mil quilowatts, mas se usasse só a metade disso, a outra metade ficava de crédito energético junto à concessionária para ser usado em até cinco anos. A partir de agora, é cobrada uma taxa para você guardar esse crédito lá (na concessionária). Isso inibe a comercialização clandestina de energia que estava sendo feita com fazendas solares. Essa cobrança (da taxa) não é em real. Quando a nossa empresa faz o planejamento do sistema para um cliente, a gente já calcula uma sobra, ou seja, não tem a taxa para o cliente que já tá incluída em quilowatts.

Como funciona o Sistema Zero Grid?

É um sistema de compensação de créditos instantâneo que é direcionado para empresas que só precisam de energia durante o dia, por exemplo, das 8h às 18h. À noite, a empresa não precisa da geração solar, então vai passar a consumir da rede da concessionária. Os nossos engenheiros fazem o dimensionamento do sistema específico para o consumo que a empresa tem naquele horário de atividade. Quando acaba o expediente, a empresa passa a usar da rede, ou deixa tudo desligado.

Qual é a vantagem desse sistema?

Além de reduzir a despesa com o consumo, o investimento é bem menor, porque a capacidade de geração é menor (menos placas solares) e não precisa de autorização da concessionária. Para uma empresa que precisa de energia só durante o dia, o Zero Grid é o mais indicado.

Como é o Sistema OFF Grid?

As placas geram para uma bateria (ou um conjunto de baterias, dependendo da necessidade). É mais indicado para quem está em áreas isoladas, como em sítios, fazendas distantes da rede, ribeirinhos…

Mas e se na cidade o morador quiser que parte da sua casa tenha essa segurança de ter energia se faltar na rede, como num apagão, por exemplo?

Aí a gente indica o Sistema Híbrido. É um sistema de backup que mantém a empresa ou casa funcionando…

Se num apagão eu quiser continuar com a TV, roteador da internet e lâmpadas funcionando eu posso ter um sistema com potência específico?

Sim, dá até pra usar a central de ar. O Híbrido é a união dos dois sistemas, o ON Gride (de compensação de créditos) com o OFF (bateria). Tem como planejar a distribuição de energia para partes prioritárias da casa, como central de ar, geladeira, mas chuveiro elétrico e outros equipamentos param de funcionar.

Durante quanto tempo eu posso ter energia num apagão geral?

Temos como dimensionar para compensar 12h, mesmo sem a luz do sol. Numa situação como do apagão (de novembro de 2020), a família terá energia direto.

Quem já tem o Sistema ON Gride pode fazer essa adaptação?

Sim, passa a ser o Sistema Híbrido, que é a inclusão do OFF Gride. Neste caso vamos fazer a avaliação do sistema que já está montando, e observar se precisa trocar o inversor e qual o tipo de bateria é adequada.

