Escolas de samba se apresentam na Central do Carnaval neste domingo

Festa acontece na área do estacionamento do Estádio do Zerão, na zona sul de Macapá.

Da REDAÇÃO

As 10 escolas de samba do Amapá irão se apresentar com ritmistas, musas e passistas neste domingo na inauguração da Central do Carnaval de Macapá, neste domingo (5).

A programação, que faz parte das homenagens ao aniversário de 265 anos da capital, inicia às 16h, na área de estacionamento do Estádio do Zerão, na zona sul. O evento é organizado pelo Governo do Amapá em parceria com entidades carnavalescas.

A Central de Carnaval vai funcionar como um ponto de atendimento à população, com prestação de serviços e informações.

No espaço, terá estandes da Liga das Escolas de Samba do Amapá (Liesap), da Liga Independente dos Blocos do Amapá (Liba), da Associação dos Blocos Carnavalescos do Amapá (Abloca), dos circuitos dos blocos e A Banda.

Também haverá estandes de órgãos estaduais envolvidos no Carnaval 2023, da Prefeitura de Santana e do Sebrae.

Uma Feira Gastronômica foi montada no espaço para venda de comidas típicas, chapas e frituras, cerveja, refrigerantes, água mineral e caipirinha.

Investimentos

A programação é feita com recursos articulados pelo senador Davi Alcolumbre (UB) e contrapartida do Governo do Amapá. Ao todo, R$ 5,5 milhões foram repassados para entidades carnavalescas.

O Executivo estadual trabalha, ainda, na revitalização do Sambódromo. São, aproximadamente, R$ 2 milhões investidos na infraestrutura e segurança adequadas ao local, que é usado para diversos eventos. Em outra frente, as Secretarias de Cultura e Turismo investem R$1,5 milhão em serviços de som, iluminação, dentre outras atividades.

Programação

16h Dj Robson

17h Embaixada de Samba Cidade de Macapá

17:30h Império do Povo

18h Império da Zona Norte

19h Emissários da Cegonha

19h30 Pronunciamento das autoridades

20h Solidariedade

20:30h Unidos do Buritizal

21h Boêmios do Laguinho

22:30h Pronunciamento das autoridades

23h Piratas Estilizados

23:30h Maracatu da Favela

0h Piratas da Batucada