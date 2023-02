EXCLUSIVO: vídeos mostram Raiane sendo monitorada e morta por ex-namorado

Júri do caso começou no município de Santana nesta quarta-feira

Por SELES NAFES

Começou nesta quarta-feira (8), em clima tenso, o julgamento de George de Oliveira Correa, de 28 anos. Em julho de 2020, ele matou a facadas a ex-namorada Raiane Miranda de Andrade, de 20 anos, no município de Santana, onde ocorre o júri.

Depois de fracassar na transferência do julgamento para outra cidade, a defesa apresentou outros requerimentos no início do júri, entre eles um pedido para adiar a sessão. Todos foram negados.

O julgamento ocorre no Fórum de Santana, e começou por volta das 8h30. A defesa é conduzida por advogados do escritório Osny Brito, e atuam na assistência de acusação com o Ministério Público advogados do escritório Cícero Bordalo Júnior.

George Corrêa está preso desde o dia do crime. A acusação trabalha com a tese de feminicídio com 3 qualificadoras: motivo torpe, falta de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (pelas costas), e feminicídio (menosprezo à condição de mulher).

A defesa teve negado o pedido para desaforamento do julgamento, por acreditar que a grande repercussão do crime faria com o que o júri fosse parcial, o que foi rejeitado pela juíza Marina Lustosa. A magistrada prometeu encerrar o julgamento ainda nesta quarta-feira.

Vídeos

Durante o processo, a promotoria criminal e a assistência de acusação anexaram vídeos que demonstram que o assassino estava monitorando há alguns dias a chegada da Raiane em casa, no Bairro Hospitalidade.

Vídeos de uma câmera de segurança de um mercantil, que fica perto da residência da vítima, mostram George pedindo cerveja, fumando e observando a movimentação na frente do imóvel durante vários dias.

Outro vídeo, e talvez o mais importante de todos, mostra o assassinato acontecendo. As imagens são de baixa qualidade, por isso foram postadas aqui com a autorização da acusação.

As imagens mostram que eram 21h30 quando Raiane chega em uma mototáxi e é abordada por George. Os dois conversam por alguns minutos. Ele estava com uma garrafa de cerveja.

O ex-namorado tenta abraçar e beijar a vítima à força. Raiane rejeita os carinhos e vira de costas para deixar o local, mas é atingida por vários golpes de faca. Ela cai, enquanto George foge correndo.

O assassino foi preso horas depois pela Polícia Civil, e teve a prisão flagrante transformada em preventiva.