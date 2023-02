Execução é seguida de perseguição, troca de tiros e fuga em área de pontes

Policiais que procuravam autores de homicídio na Praça do Bairro Fonte Nova, em Santana, foram surpreendidos por tiros

Por OLHO DE BOTO

Uma ocorrência de homicídio terminou em perseguição aos criminosos, troca de tiros e fuga dos executores numa imensa área de pontes, ontem (10) à noite em Santana, município a 17 km de Macapá. A situação iniciou com a execução de um jovem que estava numa praça por dois criminosos. O jovem foi morto com 4 tiros.

O homicídio ocorreu na Praça do Fonte Nova. A vítima foi Mayke Santos Gomes, de 25 anos. Ele foi socorrido numa ambulância do Corpo de Bombeiros, mas já chegou sem vida no hospital da cidade.

Após o homicídio, ocorrido por volta de 20h desta sexta-feira (10), testemunhas disseram à polícia que os criminosos, um de camisa preta e outro com boné e camisa branca, haviam fugido de bicicleta rumo à região periférica da Avenida 15 de Novembro.

De acordo com a PM, na chegada ao local, os criminosos abriram fogo em direção aos militares do 4º Batalhão. Houve revide. A Rotam foi chamada, mas os bandidos conseguiram escapar sem ferimentos fugindo por uma extensa área de pontes.

A motivação da execução ainda é desconhecida. Os policiais foram informados por familiares que Mayke não estava sendo ameaçado de morte e nem tinha envolvimento organizações criminosas.

O caso foi repassado para a Polícia Civil. Agora, os investigadores da 1ª DP seguem em busca de provas que possam elucidar o crime.

Até o fechamento da matéria, ninguém havia sido preso e nem identificado.