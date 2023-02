Expansivo inicia 2023 com educação infantil ampliada e preparação intensa para o Enem

Colégio organizou uma gincana para receber novos alunos e investiu na construção de um novo bloco para crianças

Por SELES NAFES, informativo publicitário

O Colégio Expansivo de Macapá encerrou a primeira semana de aulas de 2023 com uma grande gincana na quadra da escola. Foi uma forma de receber os novos alunos e proporcionar momentos de descontração no ano que se inicia. Entre as novidades estão as novas turmas do ensino infantil.

“É o momento de retorno das crianças, acolhimento para que possam interagir melhor e fazer novas amizades”, explica a coordenadora pedagógica, Gislane Castro.

O Expansivo existe há mais de 30 anos no Rio Grande do Norte, e há 9 anos atua em Macapá com uma unidade na Rodovia Duca Serra, na zona oeste da capital.

Neste ano, para atender à demanda da educação infantil e ao crescimento populacional da zona oeste, o colégio construiu um novo bloco seguindo o mesmo padrão de conforto das outras salas de aula.

“Temos o novo bloco para a educação infantil, e fizemos a renovação do prédio, equipamentos e todas as salas são climatizadas. Estamos com um psicólogo escolar que faz a orientação para os nossos alunos, além do atendimento especializado que já tínhamos para alunos autistas”, explica Ramon Campos, diretor-geral do Colégio Expansivo de Macapá.

A lanchonete/restaurante do Expansivo atende aos alunos com lanches saudáveis e oferece até opções de almoço para alunos do ensino médio, que normalmente precisam ficar dentro da escola até o meio da tarde por causa da preparação mais intensa para o Enem.

“Alguns pais quando veem buscar os alunos também aproveitam para almoçar”, revela ele.

Preparação para o mercado de trabalho

E por falar em Enem, alguns alunos do Expansivo foram além e já garantiram uma carreira futura. Em 2022, três alunos da 2ª série do ensino médio foram aprovados nos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O Portal SelesNafes.Com contou uma dessas histórias no ano passado.

“A gente vem trabalhando para que esses números melhorem a cada ano não apenas para o Enem, como para outros concursos”, finalizou Campos.