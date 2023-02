Facção planejava furtos de motores de popa, diz polícia

Ação foi da Força Tarefa de Segurança Pública, que cumpre mandados de busca e apreensão em Macapá e Ferreira Gomes.

Da REDAÇÃO

Oito mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos pela Força Tarefa de Segurança Pública do Amapá nesta manhã desta quinta-feira (9) em uma ação que investiga furtos de motores de popa de alto valor comercial no interior do Estado.

Uma das ordens judiciais foi cumprida no Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), de onde teria partido a ordem para os crimes, em Macapá, e o restante em endereços de Ferreira Gomes, a 140 km de Macapá. A polícia ainda não divulgou o resultado da ação.

O nome da Operação Araguari é uma referência ao Rio onde ficavam estacionadas as embarcações de onde eram furtados os motores de popa – alguns avaliados em mais de R$ 100 mil.

A ação é um desdobramento das Operações Alfaiate e Godzilla, realizadas em dezembro de 2022 e em janeiro de 2023, nas quais foi possível identificar membros de uma facção que atua no Amapá e em alguns municípios do estado do Pará, responsável por crimes de tráfico de drogas, roubos, homicídios e outros, comandados de dentro do Iapen.

A investigação identificou que os criminosos conseguiram furtar vários motores de alta potência em Ferreira Gomes e planejavam estender o crime aos municípios de Santana e Mazagão, por onde passam milhares de embarcações.

Identificado, um dos criminosos confessou participação no crime.