Foco será redução de desigualdades e saúde pública do Amapá, diz Davi ao tomar posse

Senador é líder do União Brasil e presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

Da REDAÇÃO

Redução das desigualdades e melhorias da saúde pública do Amapá serão os focos principais do seu 2º mandado disse o senador Davi Alcolumbre (UB) ao ser empossado na cerimônia desta quarta-feira (1º), no Senado Federal, em Brasília (DF).

Ex-presidente da casa (2019-2020), líder do União Brasil e atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o parlamentar afirmou que continuará a dar importância também à geração de emprego e renda e ao desenvolvimento socioeconômico no estado.

“Assumo o compromisso de fazer um novo mandato focado na diminuição das desigualdades sociais, com um olhar social para a saúde pública do Amapá, sem descuidar das outras áreas, pois o processo de desenvolvimento econômico do nosso estado começa agora, com mais uma missão: gerar emprego e renda e melhorar o ambiente para um estado mais justo e com menos desigualdades”, afirmou.

No Senado desde 2015, Davi Alcolumbre ocupa cargos de destaque nos quais foi relator de temas importantes para o país, como a fixação do então Auxílio Emergencial em R$ 600 para ajudar as famílias durante a pandemia; o socorro às micro e pequenas empresas por meio do Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte); a Lei Complementar 173/2020, instituindo o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, que entregou aos governos locais R$ 60 bilhões para o combate à pandemia; e a destinação de recursos para pesquisa, desenvolvimento de pesquisa e distribuição da vacina, entre outros.

Foi um dos principais articuladores pela aprovação da PEC da Transição, que garantiu a continuação do pagamento de programas sociais importantes, principalmente aos mais carentes. Em 2022, articulou a concretização do piso salarial para os enfermeiros.

Como relator, no Senado, da proposta de emenda à Constituição (PEC) 11/2022, estabelecendo o piso, sua atuação foi primordial para que um acordo fosse costurado a fim de aprovar a matéria no plenário.

Em 2023, Alcolumbre foi o relator do projeto de decreto legislativo (PDL) 1/2023, estabelecendo a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, após os atos antidemocráticos contra os prédios do Senado, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, no dia 8 de janeiro.