Foragido do Amapá há 22 anos é encontrado em MG

Henrique dos Santos, de 52 anos, responde a processos por roubo

Um criminoso procurado pela justiça do Amapá foi preso, neste fim de semana, no estado de Minas Gerais (MG). Em Macapá, ele responde a dois processos por assalto.

O Portal SelesNafes.Com teve a acesso a poucas informações sobre os crimes cometidos. De acordo com o delegado Leonardo Leite, da 8ª Delegacia de Polícia Civil do Amapá, Henrique Santos Mendes, de 52 anos, está com dois mandados de prisão preventiva válidos.

“Nunca compareceu aos atos processuais, embora intimado por edital”, explicou.

Recentemente, o delegado descobriu o endereço onde Henrique Mendes estava morando, no Bairro de Urca, na capital Belo Horizonte.

“Solicitamos apoio a PC de lá e deram cumprimento hoje”, acrescentou.

São dois mandados de prisão expedidos pela 3ª e 4ª varas criminais de Macapá. Na 4ª Vara, corre um processo que apura o envolvimento de Henrique Mendes, então com 30 anos, num assalto em 2001. O crime teve a participação de outros criminosos.

“Para evitar a prescrição dos crimes, fomos atrás dele”, informou Leite.