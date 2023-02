Foragido é flagrado com arma na cintura

Ian Victor da Silva Corrêa foi preso no Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um fugitivo da Justiça amapaense foi preso na noite de sexta-feira (3), flagrado com uma arma na cintura.

De acordo com o sargento Tércio Cid, do 1º Batalhão da PM do Amapá, Ian Victor da Silva Corrêa, de 22 anos, transitava em via pública no Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá, atrás do Superfacil.

“Estávamos patrulhando a área quando observamos um volume por debaixo da camisa do indivíduo, então fizemos a abordagem e achamos a arma. Pesquisando no sistema de informações penais, descobrimos que ele estava com mandado de prisão em aberto”, comentou o policial.

Segundo a polícia, Ian Victor responde pelos crimes de tráfico de drogas e furto. Ele foi apresentado no Ciosp do Pacoval juntamente com o revólver calibre 38.