Foragido é flagrado com faca ao tentar assaltar mulher

O crime ocorreu no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um foragido da Justiça amapaense foi preso no momento em que roubava pertences de uma mulher que transitava em via pública, na zona sul de Macapá.

O crime ocorreu no domingo (12), no Bairro Jardim Marco Zero, e ação criminosa foi impedida por militares do 1º Batalhão.

De acordo com sargento Tércio Cid, o ladrão utilizou uma faca para render a vítima e exigir o cordão e o relógio que ela usava. Mas, quando ele se preparava pra fugir, ainda empunhando a faca, surgiu uma equipe de radiopatrulha.

Anderson Souza Chaves, o Pica-Pau, de 32 anos, já cumpriu pena no Iapen. Segundo a polícia, ele tem passagens pelos crimes de furto e roubo. Além disso, em sua ficha criminal constam um mandado de prisão e uma sentença condenatória de 6 anos, com cumprimento de pena no regime fechado.

O sargento informou que Anderson inicialmente passou o nome errado, mas ele já era velho conhecido dos policiais e descobriram que a informação não batia.

“Tive uma conversa com ele de pé de ouvido e ele confessou o nome verdadeiro. É um ladrão contumaz”, confessou o sargento Tércio Cid.