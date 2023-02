Forças policiais apreendem 8kg de drogas, 418 munições e armas na fronteira

Ação conjunta das policias ocorreu no município de Oiapoque, a 600 km de Macapá, na fronteira com a Guiana Francesa.

Da REDAÇÃO

Forças policiais da Operação Hórus – ação nacional que combate o crime organizado em áreas de fronteiras do país – fizeram uma grande apreensão de munições, drogas, armas e dinheiro nos últimos três dias no município de Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa, a 600 km de Macapá.

A ação ocorreu no fim de semana e foi até segunda-feira (13). Além das apreensões, 11 pessoas foram conduzidas à delegacia de Polícia Civil de Oiapoque pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de armas e munições.

Aproximadamente 8 quilos de maconha, crack e cocaína, foram tirados de circulação, juntamente com duas espingardas, um revólver, e 418 munições de calibres diversos, inclusive de fabricação estrangeira.

Segundo a polícia, o objetivo dos infratores era abastecer as áreas de garimpo e fazer a distribuição dentro do próprio município.