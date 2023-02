Formigueiro comemora 29 anos de carnaval

O tradicional bloco é um dos últimos a fechar as festividades de carnaval em Macapá

Por ANDRÉ ZUMBI

A quarta-feira de cinzas em Macapá é marcada com a festa dos últimos blocos de carnaval. No Centro da cidade, atrás da Igreja Matriz de São José, a festa da ressaca fica por conta do Bloco do Formigueiro, que há 29 anos serve caldo e toca música ao vivo para os brincantes que ainda resistem às últimas horas de folia.

O bloco que ficou desde 2019 desativado, foi criado pela família do músico e compositor amapaense Val Milhomem, que vindo com os amigos da A Banda – realizada na terça-feira gorda – teve a ideia de criar o evento para a quarta de cinzas. O irmão dele, Eri Milhomem, um dos organizadores da festa, lembra como tudo começou.

“O meu irmão teve a feliz ideia de nós fazermos uma brincadeira na quarta-feira de cinza, já que tinha em outros estados. Aí, aderimos à ideia e fizemos a primeira. O Val fez a música Formigueiro, fizemos a festa e estamos até hoje com ela, 29 anos”, explicou o organizador.

Janison Lacerda, de 49 anos, cura a ressaca no bloco há 15 anos. Ele considera a festa uma espécie de preparação para a volta à rotina de trabalho e compromissos.

“É uma retomada para a semana normal depois de uns dias de folia. Tomar esse caldo e relaxar. Fazer o ‘volta à calma’, como dizem os atletas para a rotina diária”.

O tradicional caldo de carne e de mocotó está sendo servido para os foliões desde às 8h da manhã. Trezentos abadás foram disponibilizados para os brincantes que se divertem ao som da bandinha de carnaval.