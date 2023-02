Gasolina subiu R$ 0,32 e diesel baixou R$ 0,36 na Região Metropolitana, diz pesquisa

Pesquisa do Procon entre os meses de janeiro e fevereiro foi feita em postos de combustíveis de Macapá e Santana.

Da REDAÇÃO

Levantamento do Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá (Procon) do Amapá apontou média de aumento de R$ 0,32 no litro da gasolina e redução de R$ 0,36 no diesel comum entre os meses de janeiro e fevereiro na Região Metropolitana de Macapá e Santana.

O estudo, divulgado no último sábado (25), objetiva informar aos condutores de veículos, a referência do valor médio cobrado pelo litro dos produtos. A pesquisa verificou, ainda, recuo de R$ 0,15 no diesel S10.

Foram verificados, em janeiro, 15 postos de combustíveis, e, em fevereiro, 13 estabelecimentos, nos dois municípios.

A média dos valores registrados do diesel comum foi de R$ 6,41, e o diesel S10 ficou em R$ 6,72, Já a gasolina ficou em média a R$ 4,66.

No mês de fevereiro, a média dos valores registrados do diesel comum foi de R$ 6,11; do diesel S10 ficou em R$ 6,65 e da gasolina R$ 4,97.

“O objetivo da pesquisa é coibir preços abusivos ou outras irregularidades, e caso isso ocorra, os proprietários dos postos de combustíveis serão autuados pela equipe de fiscalização, do Procon”, explicou o diretor-presidente do instituto, Matheus Costa Pinto.