Bom dia! Aquele que obedece a Deus de todo o coração e segue Seus mandamentos terá uma vida tranquila? Nem sempre. No capítulo 32 de II Crônicas, vemos uma reforma religiosa sendo promovida pelo rei Ezequias em Judá. Mesmo vivendo um momento de reconciliação com Deus, o povo foi atacado por um país inimigo. Contudo, houve intervenção divina. Afinal, desafiar os filhos de Deus é entrar em guerra contra o próprio Deus. Tenha uma ótima quinta-feira (16) com o nosso Senhor Jesus!