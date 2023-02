Homem é executado a tiros na frente da sua casa

Crime ocorreu no Bairro Vale das Bênçãos, em Santana, município a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 22 anos, apontado pela Polícia Civil do Amapá como integrante de uma organização criminosa, foi executado no início da noite desta quarta-feira (8), no Bairro Vale das Bênçãos, em Santana, município distante 17 km de Macapá.

O 4º Batalhão da PM apurou que Luan César Nunes foi atacado a tiros por dois criminosos vestidos com camisas pretas.

Os atiradores estavam numa motocicleta de cor branca. Eles dispararam várias vezes contra a vítima, que estava sozinha em frente a sua residência, na Travessa Açaí. Após os disparos, fugiram sem serem reconhecidos.

Luan ainda foi socorrido por parentes e levado num carro particular ao hospital da cidade, mas já chegou morto.

A polícia acredita que a motivação do crime esteja relacionada à guerra entre facções. Ninguém foi preso. O caso segue sob investigação do delegado Iury Agra, da 1ª DP do município.