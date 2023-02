Homem que deu carona e abusou de jovem de 13 anos é preso

Caso ocorreu no município de Porto Grande, a 100 km de Macapá.

O homem de 43 anos que foi preso no último sábado (28) acusado de abuso sexual contra uma garota vizinha e flagrado com arma e munições vai para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

A Justiça decidiu mandá-lo para o presídio na capital em audiência de custódia, após ele ser preso pela equipe da Delegacia de Polícia de Porto Grande, onde o caso ocorreu, que o investigava por estupro de vulnerável e ainda o prendei por porte ilegal de arma e munição. O nome dele não foi divulgado pelas autoridades.

De acordo com o delegado Bruno Braz, a família da vítima, uma menina de 13 anos, procurou a polícia e denunciou que a adolescente teria sido estuprada pelo investigado.

Segundo as informações dos parentes, o homem, que mora em frente a casa da família, frequentemente oferecia doces e presentes para a adolescente. O acusado era conhecido na vizinhança por andar armado.

Em depoimento, segundo o delegado, a vítima contou que o homem deu uma carona a ela, mas nomeio do caminho a levou para um matagal, onde a beijou, “passou a mão” e mandou que tirasse a roupa, mas o pai dela chegou e afugentou o criminoso.

“Iniciamos a investigação dos fatos e representei pela prisão preventiva do investigado e busca e apreensão domiciliar. Demos cumprimento aos dois mandados. Na residência do investigado, encontramos uma arma de fogo e munições de diversos calibres, motivo pelo qual, ele também foi preso em flagrante por posse ilegal desse armamento”, explicou o delegado.